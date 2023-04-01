«Фобос»: температура воздуха в марте месяце в Москве была на два градуса выше климатической нормы

Москва, , 13:29 — REGNUM В марте месяце температура воздуха в Москве была на два градуса теплее климатической нормы. Об этом 1 апреля написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Мартовская погода в Москве © Павел Бедняков/РИА Новости

Он отметил, что в 2023 году март месяц был очень неоднозначным.

«Например, в Москве он стал ровно на два градуса теплее климатической нормы и с таким показателем разделил лишь восьмое место среди самых тёплых в XXI веке», — написал специалист, добавив, что в этом месяце в городе выпало 61 миллиметр осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков заявил, что результаты мониторинга атмосферного воздуха в Москве минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. По его словам, это связано с ветреной погодой и обильными осадками.

В Ростовской области 30 марта из-за непогоды остались без света около 35 тысяч жителей. Отключения были зафиксированы в восьми районах и трёх городах центральной части области.