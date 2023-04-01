Американский боксёр Джонсон попросил у Путина российское гражданство после победы над Дациком

Москва, , 13:23 — REGNUM Американский боксёр Кевин Джонсон обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил российское гражданство. Соответствующее заявление он сделал в интервью после боя с Вячеславом Дациком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Боксёр Кевин Джонсон Кадр из видео с канала: Ушатайка

«Я бы хотел обратиться к президенту Владимиру Путину. Мистер президент, я хочу переехать в Москву, жить здесь. Я бы хотел получить российский паспорт, Россия станет моим домом», — сказал Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон в поединке по правилам бокса победил российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего за свою профессиональную карьеру Кевин Джонсон провёл 59 боёв, в которых одержал 36 побед (из них 19 нокаутом), потерпел 21 поражение, ещё два поединка завершились вничью.