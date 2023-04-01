Варшава, , 13:15 — REGNUM В польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, с которыми они вместе распивали спиртные напитки, передаёт Wprost.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 26 марта возле местного парка. Нападавшие также призывали украинцев покинуть страну и вернуться на родину.

По словам одного из пострадавших, они пытались уладить конфликт, но очень быстро их избили. У одного из украинцев сломаны челюсть и рёбра.

По данным издания, пострадавшие не беженцы, последние несколько лет они легально работают в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в польском сегменте интернета активно распространяется видеозапись, сделанная в одной из школ города Вроцлава. На кадрах видно, как группа украинских подростков избивает своего сверстника, местного жителя.

Видеоролик поднял волну возмущения в соцсетях, а политики-националисты предупредили: если власти не примут меры, то «улица сама будет добиваться справедливости».