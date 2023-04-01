Путин подписал указ о применении единой цифровой платформы «ГосТех» для госинформсистем

Москва, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости с 1 апреля обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех». Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин © Алексей Никольский/РИА Новости

Создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием единой платформы в отношении федеральных информационных систем должны осуществляться с 1 апреля 2023 года, в отношении региональных — с 1 января 2024 году.

«Правительству Российской Федерации — в 10-месячный срок обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, необходимых для развития платформы «ГосТех»», — сказано в тексте указа.

В декабре 2022 года в пресс-службе правительства России сообщили, что Минцифры до конца 2023 года должно разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации регионов, вернувшихся в состав Росиси в 2022 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря комплексной работе удалось достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной Владимиром Путиным.