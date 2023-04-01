Варшава, 1 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Киев приобрёл у Польши 100 бронетранспортёров Rosomak польского производства. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Jarosław Wolski Бронетранспортёр Rosomak

«Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся», — сказал он, выступая на заводе по производству БТР.

По его словам, киевский режим рассчитается за технику средствами, которые выделяют страны Европы и США.

Моравецкий отметил, что развитие ОПК Польши «набирает темп». В ближайшие месяцы ожидаются новые заказы из Саудовской Аравии и Словении, добавил он.

В настоящее время Польша способна производить 100 бронетранспортёров Rosomak в год. Как отметил премьер-республики, Варшава постарается увеличить это число.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что помощь киевскому режиму в подготовке весеннего наступления является первостепенной задачей союзников Украины. По его словам, неотложной по важности задачей является помощь Украине в подготовке весеннего наступления.