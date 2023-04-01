Екатеринбург, 1 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области неподалёку от Режа. Об этом сообщили 1 апреля журналистам в областной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Свердловской области Место ДТП

Авария произошла на трассе Реж — Невьянск на повороте к деревне Останино. Предположительно, на встречную полосу вылетел автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял 46-летний водитель. Он превысил скорость.

Автомобиль Nexia столкнулся с такси Hyundai Solaris. Травмы получили три пассажира Nexia и водитель Solaris. Водитель Nexia скончался на месте.

По данным минздрава Свердловской области, один из пострадавших в Nexia позднее скончался в приёмном покое больницы. Водителю такси оказали помощь на месте. Ещё один человек госпитализирован в травматологическое отделение Режевской ЦРБ с переломом голени, другого пострадавшего готовят к транспортировке санавиацией в Екатеринбург, он находится в тяжёлом состоянии из-за серьёзных травм головы.

По факту аварии проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ДТП с рейсовым автобусом произошло в Новосибирской области в районе Ордынского. Погиб один человек, ещё 11 получили травмы.