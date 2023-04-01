Правительство РФ одобрило субсидирование строительства модульных гостиниц в регионах

Москва, , 13:10 — REGNUM Правительство России одобрило субсидирование возведения модульных средств размещения в субъектах Российской Федерации. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба правительства РФ.

Модульная гостиница в России. GEOMETRIUM

Отмечается, что на заседании правительства был рассмотрен проект распоряжения о направлении Минэкономразвития России бюджетных ассигнований (которые зарезервированны в федеральном бюджете) для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий российским регионам на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Уточняется, что документ направлен на реализацию мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В пресс-службе уточнили, что правительство России решило принять этот проект распоряжения.

Как передавало ИА REGNUM, правительство России в 2023 году направит на программу льготного кредитования инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры свыше 5,3 млрд рублей. Как указал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, указанные денежные средства будут направлены на сохранение ставки 3–5% по 87 проектам, которые вошли в программу льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021–2022 годах.