Москва, 1 апреля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проиграл американскому боксёру Кевину Джонсону в поединке по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир прошёл 31 марта.

Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via/Global Look Press Американский боксер Кевин Джонсон

Бой продлился все три раунда и завершился победой 43-летнего Джонсона решением большинства судей. Отмечается, что на протяжении поединка Дацик шёл вперед, а Джонсон почти не проводил силовых ударов, работая джебом.

По количеству выброшенных ударов Джонсон превзошёл своего соперника, но у Дацика было преимущество по силовым ударам. Тем не менее судьи оценили именно количество результативных действий американца.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Дацик победил нокаутом бразильца Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон на турнире Ural FC 2. Бой проходил в Самаре по правилам кикбоксинга (К-1) и стал главным событием вечера.