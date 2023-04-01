Вашингтон, 1 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В мире наблюдается тенденция по смещению активности нефтяных рынков и изменениям в сфере, связанной с поставками топлива. Запущено активное строительство танкеров, сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на крупных судовых брокеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Производящая суда компания Braemar получила сразу 38 новых заказов на выпуск танкеров среднего класса. Известно также, что с начала года 28 танкерам были присвоены новые серийные номера, что также подтверждает высокий спрос на суда.

«Основной структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов — это географическое смещение между новыми нефтеперерабатывающими заводами и основными потребителями», — объяснила ситуацию старший аналитик Braemar Александра Алатари.

По её мнению, спрос на перевозки топлива будет сохраняться. По оценкам Kpler Inc., объём перевозимых по морю нефтепродуктов за два года возрос более чем на 20 млн баррелей, превысив отметку в 200 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США вынуждены терпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Перевозки топлива из Штатов в Европу осуществляются теперь в основном танкерами большого размера вне зависимости от того, насколько они загружены. Нехватку более подходящих судов малого и среднего размера для этих целей констатировало издание Bloomberg. Суда активно задействованы в перевозках нефтепродуктов из России в Индию и Китай.