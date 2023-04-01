Киев, 1 апреля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в проповеди, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний «сгинет, как роса на солнце».

(сс) Гавриїл Загородній Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

«Мне вменяют, что я назвал раскольником Епифания. Много чести: раскольник — это человек, который имел рукоположение, а у него никакого рукоположения не было», — сказал митрополит.

Он добавил, что «такие, как Епифаний, приходят и уходят, и если бы я говорил что-то другое про их каноничность — это был бы грех перед Богом».

«Епифаний сейчас сгинет, как роса на солнце. Вытрут ноги — а Церковь была, есть и будет», — сказал он во время проповеди, которая транслировалась в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отслужил литургию в Киево-Печерской лавре. Вокруг лавры и на её территории по-прежнему находятся сотрудники правоохранительных органов. Руководители УПЦ и монахи, как сообщалось ранее, отказываются выполнять требование покинуть лавру, называя его незаконным.