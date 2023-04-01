Симферополь, 1 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Печальная участь и огромные потери ждут украинскую «Гвардию наступления» при попытке прорыва на российскую территорию, уверен депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия»). Об этом он заявил 1 апреля РИА Новости.

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

Ранее украинские власти объявили о создании восьми бригад «Гвардии наступления» в рамках подготовки к штурмовым наступлениям в российских регионах. По мнению депутата Госдумы, никаких шансов у этих подразделений нет, в России их ждёт лишь печальная участь.

«Все любые попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск огромными потерями, что лишь ускорит приближение нашей победы и денацификацию Украины», — сказал Шеремет.

Он пояснил, что в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. Попыткой наступления украинские войска уничтожат сами себя.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская «гвардия» объединила в структуре МВД шесть действующих подразделений и два новых. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, подразделения «готовы к активным наступательным мероприятиям».