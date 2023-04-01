Киев, 1 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Шевченковском суде Киева 1 апреля началось заседание по вопросу об избрании меры пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, передают местные СМИ.

Стрингер/РИА Новости Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Павел

Заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее митрополит сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели у него обыски. Настоятелю лавры, по его словам, намерены предъявить обвинения в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной розни.

Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 апреля заявил, что преследование настоятеля лавры — «закономерное продолжение беззакония» со стороны украинской власти.

Как сообщалось ранее, власти Украины требуют, чтобы Украинская православная церковь покинула Киево-Печерскую лавру. Лавру планируется передать раскольникам из Православной церкви Украины. В УПЦ считают требования властей незаконными и выполнять их отказываются.