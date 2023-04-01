Глава УПЦ выразил надежду, что за Киево-Печерскую лавру заступится Божия Матерь

Киев, , 12:51 — REGNUM Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий обратился к пастве и выразил надежду на то, что Божья Матерь заступится за Киево-Печерскую лавру. Об этом 1 апреля сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в день Похвалы Божией Матери предстоятель возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской Лавре.

«На сугубой ектении преподнесли к Господу особые просьбы о мире на украинской земле и избавлении от врага», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после отпущения митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом наставления. Он выразил надежду, что Божия Матерь заступится за Киево-Печерскую обитель.

Как передавало ИА REGNUM, вокруг Киево-Печерской лавры и на её территории находятся сотрудники правоохранительных органов. Руководители УПЦ и монахи отказываются выполнять требование покинуть лавру, называя его незаконным.