Москва, 1 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Переезд артистов Константина и Валерия Меладзе из России, связанный с позицией по спецоперации, повлёк за собой перемены в их личной жизни. По информации РИА Новости, братья больше не живут вместе со своими жёнами Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой.

Максим Блинов/РИА Новости Композитор Константин Меладзе (слева) и певец Валерий Меладзе

Константин Меладзе и его супруга больше не выкладывают совместных фото в соцсетях и не носят обручальные кольца. Певца также стали замечать вместе с его бывшей женой Яной Сумм. Предполагается, что они возобновили отношения, но сам Меладзе не отвечает на вопросы на эту тему.

Валерий Меладзе также не живёт с женой, она осталась в России, в принадлежащем семейной паре коттедже в Подмосковье. Свои концерты певец теперь планирует исключительно за границей: 16 мая выступает в Бишкеке, а 3 ноября — в Берлине. Где живёт артист, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставлен на продажу особняк Брежневой и Меладзе, которые больше года назад покинули Россию. Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей.

27 марта были отменены концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, которые должны были состояться в апреле 2023 года.