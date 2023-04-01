Вашингтон, 1 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что готова дать показания в суде против экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Times.

(сс) Toglenn Сторми Дэниэлс

«Трамп больше не является неприкасаемым. Человек, находящийся у власти, не освобождён от закона», — сказала она, выразив готовность предстать перед судом.

Вместе с тем Дэниелс сообщила, что опасается угроз от сторонников Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить экс-президенту обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. Обвинения будут официально оглашены после явки политика в суд.

По предварительной информации, дело касается предполагаемого романа Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс и уплаты ей крупной суммы за молчание об этом в ходе предвыборной кампании. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием.