ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в Курской области

Курск, , 12:34 — REGNUM ВСУ в ночь на 1 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

«Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», — рассказал губернатор.

Эксперты из группы разминирования осматривают объекты, добавил Старовойт.

31 марта сообщалось об обстреле со стороны ВСУ трёх населённых пунктов в Глушковском и Кореневском районах Курской области. Пострадавших не было, но одно из сёл (Гордеевка в Кореневском районе) осталось без энергоснабжения.