Москва, , 12:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге завели уголовное дело за хищение с научно-исследовательского судна «Росгеологии» «Профессор Логачёв» почти 74 тонн топлива стоимостью 3,3 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

30 марта следователи транспортного отделения МВД на водном транспорте в Санкт-Петербурге завели уголовное дело за хищение 74 тонн топлива, которые во время обслуживания не долили в баки научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв». По версии следствия, главный механик теплохода внёс в судовую ведомость недостоверную информацию.

«Стало известно о том, что во время заправки судна «Профессор Логачёв», принадлежащего АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», 65-летний главный механик совместно с неустановленными лицами осуществили недолив 74 тонн топлива, после чего с целью сокрытия совершенного преступления внесли в судовую документацию недостоверные сведения. А судно, которое производило заправку, скрылось с оставшимся топливом. Ущерб оценивается в 3 356 700 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту уже завели уголовное дело по ч. 4 п. «б» ст. 158 УК РФ «Кража» в особо крупном размере. Следствие сейчас разыскивает подельников главного механика теплохода «Профессор Логачёв».

Это судно было спущено на воду в 1990 году, с тех пор «Профессор Логачёв» участвовал во многих экспедициях по исследованию морского дна, глубоководных зон мирового океана. Ученые на судне занимаются поиском и разведкой полезных ископаемых, мониторингом окружающей среды и решают другие задачи. Кроме того, научно-исследовательское судно участвует в программе «Плавучий университет», в рамках которой на нём осуществляются океанографические экспедиции для студентов и аспирантов со всей России и 30 стран мира. «Плавучий университет» осуществляется при поддержке Минобразования РФ и входит в список поддержанных инициатив Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.) ООН.