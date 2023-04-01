С судна «Плавучего университета» похитили топлива на 3,3 млн рублей
Москва, 1 апреля 2023, 12:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге завели уголовное дело за хищение с научно-исследовательского судна «Росгеологии» «Профессор Логачёв» почти 74 тонн топлива стоимостью 3,3 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
30 марта следователи транспортного отделения МВД на водном транспорте в Санкт-Петербурге завели уголовное дело за хищение 74 тонн топлива, которые во время обслуживания не долили в баки научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв». По версии следствия, главный механик теплохода внёс в судовую ведомость недостоверную информацию.
«Стало известно о том, что во время заправки судна «Профессор Логачёв», принадлежащего АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», 65-летний главный механик совместно с неустановленными лицами осуществили недолив 74 тонн топлива, после чего с целью сокрытия совершенного преступления внесли в судовую документацию недостоверные сведения. А судно, которое производило заправку, скрылось с оставшимся топливом. Ущерб оценивается в 3 356 700 рублей», — рассказал собеседник агентства.
По данному факту уже завели уголовное дело по ч. 4 п. «б» ст. 158 УК РФ «Кража» в особо крупном размере. Следствие сейчас разыскивает подельников главного механика теплохода «Профессор Логачёв».
Это судно было спущено на воду в 1990 году, с тех пор «Профессор Логачёв» участвовал во многих экспедициях по исследованию морского дна, глубоководных зон мирового океана. Ученые на судне занимаются поиском и разведкой полезных ископаемых, мониторингом окружающей среды и решают другие задачи. Кроме того, научно-исследовательское судно участвует в программе «Плавучий университет», в рамках которой на нём осуществляются океанографические экспедиции для студентов и аспирантов со всей России и 30 стран мира. «Плавучий университет» осуществляется при поддержке Минобразования РФ и входит в список поддержанных инициатив Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.) ООН.