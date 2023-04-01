DJ Smash по запросу губернатора Махонина написал новый гимн Перми в честь 300-летия города

Пермь, , 12:32 — REGNUM Композитор и музыкант DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) написал новый гимн Перми в честь 300-летия города. Об этом 1 апреля сообщает «Новый компаньон».

Андрей Ширман (DJ Smash) © Александр Гальперин/РИА Новости

Согласно опубликованным данным, композиция была написана по запросу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом политик рассказал ещё в 2021 году: «Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать».

К юбилею города, уроженцем которого является Ширман, музыкант выпустил свой гимн. Отрывком из него композитор поделился в социальных сетях. Сам DJ Smash объяснил настроение гимна как танцевальное, позитивное и энергичное.

Как сообщало ИА REGNUM, австралийская рок-группа AC/DC выступит на музыкальном фестивале Power Trip в США, это будет её первое выступление с 2016 года. Вместе с AC/DC на фестивале выступят Metallica и Guns N' Roses.