Москва, 1 апреля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Певцу Сергею Лазареву 1 апреля исполнилось 40 лет. В день своего юбилея он заявил, что не собирается переезжать из России, сообщило РИА Новости.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Сергей Лазарев

Лазарев не готов покорять Китай и другие азиатские страны, несмотря на то, что там любят русский язык.

«Там другой менталитет и кумиры. И музыка тоже. Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», — подчеркнул певец.

Говоря об отношении к России европейцев, он отметил, что в начале спецоперации почувствовал его на себе: было много негатива в его адрес в соцсетях.

«Всё это временно. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить», — уверен Лазарев.

Он также рассказал о намерении в течение года выпустить новый альбом, сняться в телепроектах «Ну-ка, все вместе!» и «Аватар», а также продолжить масштабное концертное турне по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в день рождения Лазарев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после переноса своего шоу «Я не боюсь». Дату пришлось перенести из-за санкций, сделавших невозможными доставку части оборудования и декораций, в связи с чем артист потерял много денег.