Киев, 1 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Помещение настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — это закономерное продолжение беззакония со стороны украинской власти, написал 1 апреля в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Легойда

Ранее митрополит Павел сообщил, что сотрудники Службы безопасности провели у него обыск и вызвали на допрос. Наместнику лавры намерены предъявить обвинения в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной розни. Он помещен под домашний арест.

«Такой вот «диалог» с представителями крупнейшей христианской конфессии Украины. Аргументы (у властей Украины. — Прим. ред.) кончились. Или их и не было?» — написал Легойда.

1 апреля предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отслужил литургию в Киево-Печерской лавре. Вокруг лавры и на её территории по-прежнему находятся сотрудники правоохранительных органов. Руководители УПЦ и монахи, как сообщалось ранее, отказываются выполнять требование покинуть лавру, называя его незаконным.