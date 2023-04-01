Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Запуск ракеты Falcon 9 с десятью спутниками минобороны США перенесён в третий раз. Об этом 1 апреля сообщила компания SpaceX.

Ракета Falcon 9 Official SpaceX Photos

Теперь старт запланирован на 2 апреля в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (17:29 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск ракеты планировался 30 марта, но был отменён за три секунды до старта. Затем он был запланирован на 31 марта, но также не состоялся. В компании заявили, что для подготовки ракеты необходимо дополнительное время.

Ракета должна вывести на орбиту десять космических аппаратов новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).