Берн, 1 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований спортсменов из России и Белоруссии только навредит украинскому спорту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов», — говорится в заявлении МОК.

Ранее глава олимпийского комитета Томас Бах заявил, что правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец.

Накануне член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов, который по совместительству является министром кабинета министров Украины, заявил, что спортсмены страны не будут принимать участия в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать атлеты из России.