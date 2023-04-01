Москва, 1 апреля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин назвал артиста человеком многогранного дарования, который талантлив в каждом своём проявлении.

«Вы по-настоящему уникальный артист, телеведущий и режиссёр, поэт и рассказчик», — говорится в телеграмме.

Мишустин пожелал Винокуру вдохновения, удачи, здоровья, благополучия, а также новых интересных проектов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет. Президент России Владимир Путин в своём поздравлении назвал народного артиста РСФСР Владимира Винокура человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, который продолжает радовать своих поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом.