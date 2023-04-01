МИД РФ назвал спекуляцией принятие во Франции резолюции о голодоморе 1930-х годов в СССР

Москва, , 12:11 — REGNUM Принятие Национальным собранием Франции резолюции о признании голодомора 1932–1933 годов в Советском Союзе «геноцидом украинского населения» является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готово идти руководство страны ради убеждения своих граждан в необходимости «подпитывать вооруженный конфликт» далеко за пределами собственного государства. Об этом говорится в распространённом 1 апреля комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по восстановлению исторической справедливости, наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны», — отметила дипломат.

Она напомнила, что Национальное собрание Франции вслед за некоторыми другими государствами официально признало голод на Украине в период 1932–1933 годов «геноцидом украинского населения, спланированным советскими властями», в духе новомодных антироссийских веяний парламентариев и политического истеблишмента недружественных стран, таким образом желая продемонстрировать «согласие в товарищах» в их готовности вытравливать остатки былой дружбы с Российской Федерацией.

Как передавало ИА REGNUM, в 1932–1933 годах совпали неурожаи и желание советской власти ускорить индустриализацию. Природный катаклизм наложился на ошибки властей и привёл к трагическим последствиям. Никакого «геноцида украинцев» не было. На территории УССР большинство умерших были русскими, кроме этого умирали в Поволжье, в Казахстане. Цифра погибших на территории УССР завышена профессиональными украинцами в несколько раз. Миф о голодоморе начали писать эмигранты. Советская власть, по этой версии, якобы уничтожала Украину, чтобы подчинить её. После распада СССР этот миф стал пестоваться уже на самой Украине.

15 декабря 2022 года депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о признании голодомора на Украине в 1932–1933 годах геноцидом.

В заявлении постоянного представительства России при Евросоюзе говорится о том, что резолюция Европарламента по поводу «геноцида украинского народа», причиной которого якобы стал голодомор в 1932–1933 годах, является сознательным грубым искажением исторических фактов, это не просто незнание истории, но и оскорбление памяти умерших.