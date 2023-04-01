У стен Киево-Печерской лавры произошла драка
Киев, 1 апреля 2023, 11:49 — REGNUM Под стенами Киево-Печерской лавры началась драка. Об этом 1 апреля сообщает украинское издание «Вести» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что к лавре стекаются люди. Журналисты издания сообщают, что сторонник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил драку с монахом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры. Сотрудникам полиции удалось разнять их. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Как передавало ИА REGNUM, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. По словам Павла, его обвинили в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».
1 апреля Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций против жителей лавры и верующих Украинской православной церкви (УПЦ).