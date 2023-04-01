Киев, 1 апреля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Под стенами Киево-Печерской лавры началась драка. Об этом 1 апреля сообщает украинское издание «Вести» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Отмечается, что к лавре стекаются люди. Журналисты издания сообщают, что сторонник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил драку с монахом канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры. Сотрудникам полиции удалось разнять их. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Как передавало ИА REGNUM, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. По словам Павла, его обвинили в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

1 апреля Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций против жителей лавры и верующих Украинской православной церкви (УПЦ).