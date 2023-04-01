Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до 11

Новосибирск, , 11:43 — REGNUM До 11 человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Новосибирск — Ордынское, сообщили 1 апреля в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших, троим из которых потребовалась госпитализация. Люди пострадали при столкновении рейсового автобуса с внедорожником.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии», — сообщили в минздраве ТАСС.

После осмотра врачи оставили в больнице двух человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля рейсовый автобус, следовавший из Новосибирска в Чистоозёрное с 47 пассажирами, вылетел в кювет и опрокинулся после столкновения с внедорожником «Шевроле Нива». В автомобиле погиб водитель, ребёнок-пассажир получил травмы.