Новосибирск, 1 апреля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. До 11 человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Новосибирск — Ордынское, сообщили 1 апреля в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших, троим из которых потребовалась госпитализация. Люди пострадали при столкновении рейсового автобуса с внедорожником.

«В Ордынскую ЦРБ доставлены ещё трое пострадавших в аварии», — сообщили в минздраве ТАСС.

После осмотра врачи оставили в больнице двух человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.