Ереван, , 11:33 — REGNUM Один военнослужащий Армении погиб, еще один ранен в результате инцидента на границе с Азербайджаном, сообщили 1 апреля в пресс-службе минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что вечером 31 марта на юго-восточном участке приграничной зоны «в условиях крайне плохой видимости по недоразумению произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении, одновременно прозвучали выстрелы с азербайджанской стороны».

«После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы ВС Армении Грачьи Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий был ранен», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время ведётся следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряды Вооружённых сил Азербайджана взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с вводом в эксплуатацию новой автодороги, которая связывает Карабах с Арменией.

В министерстве обороны Азербайджана заявили, что меры тотального контроля в районе Лачинского коридора введены из-за строительной активности на дорогах, ведущих в объезд некоторых участков коридора из Карабаха в Армению, чтобы избежать переброски боеприпасов и оружия из Армении.