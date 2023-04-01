Берлин, , 11:26 — REGNUM В Германии порядка 200 бывших высокопоставленных представителей Социал-демократической партии (СДПГ), среди которых сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой выступить за переговоры о прекращении боевых действий на Украине, пишет газета Frankfurter Rundschau.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С каждым днем растет опасность эскалации боевых действий. Тень ядерной войны нависла над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне», — говорится в обращении.

Бывшие представители СДПГ призвали Шольца вместе с Францией привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию к посредничеству в целях скорейшего достижения перемирия. Они считают, что это стало бы «необходимым шагом к прекращению убийств и изучению возможностей для достижения мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии в ближайшие годы намерено значительно увеличить военную помощь Украине, потратив на эти цели до 5,4 миллиарда евро.

В ближайшие несколько лет минобороны Германии для этих же целей планирует потратить ещё 8,8 млрд евро, в том числе на обеспечение работы и поставки снарядов для ранее отправленных на Украину систему ПВО, БМП и танков, отметили обозреватели издания.