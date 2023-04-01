Краснодар, 1 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Проверку по факту жестокого обращения с животными начала полиция в Краснодаре после сообщения об отравленных собаках во дворе одной из школ. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Иван Шилов ИА REGNUM Собаки

Ранее в Сети появились сообщения, что на территории одной из школ три собаки бились в конвульсиях и скулили на глазах у детей. Предположительно, животные мучительно умирали из-за разбросанного у школы яда.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

По словам очевидцев, расправиться с бездомными собаками, которые приходят в школьный двор, решил завхоз. Погибла от отравления одна собака, ещё двух смогли спасти волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, бездомные собаки регулярно нападают на людей в разных регионах России, в ряде случаев это заканчивается трагедией. Так, в Астраханской области в конце марта обнаружили тело растерзанной собаками женщины. За несколько дней до этого в регионе из-за нападения собак погиб мужчина.