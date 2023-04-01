Белгородский губернатор Гладков: детей из пограничных районов отправят на отдых 6 апреля

Белгород, , 11:24 — REGNUM Летний оздоровительный отдых для детей из приграничных районов Белгородской области начнётся раньше срока. Об этом 1 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что 6 апреля первые 300 детей из Шебекинского округа будут отправлены в те лагеря Белгородской области, в которых уже подготовились к их приёму.

«А с 15 апреля мы постараемся открыть еще несколько лагерей, чтобы это количество увеличить», — написал глава региона.

Как передавало ИА REGNUM, в регионах России в 2022 году отдохнули более 18 тысяч детей из ДНР. А в Крыму отдохнули почти 10 тысяч детей из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 31 марта ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа. Это произошло около села Головчино Грайворонского района. Системы ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат в небе. Пострадавших и разрушений нет.