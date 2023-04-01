Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением памятника Советской армии в Софии

Москва, , 11:18 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии, установленного в Софии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Осквернение памятника Советской армии, установленного в Софии Посольство России в Болгарии

«Главой ведомства дано поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию», — говорится в сообщении, опубликованном 1 апреля.

Накануне посольство России в Болгарии сообщило об осквернении памятника Советской армии. В дипломатической миссии выразили надежду, что болгарское правительство примет меры по недопущению подобных инцидентов.

На опубликованных посольством снимках видно отколотую часть большой надписи со словами благодарности в адрес советской армии от болгарского народа. Также на постаменте красными буквами написано «демонтаж».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта памятники Герою Советского Союза генералу армии времён Великой Отечественной войны Николаю Ватутину и герою обороны Полоцка генералу Алексею Зыгину в Полтаве подверглись очередному нападению вандалов. На выложенных изданием «Полтавщина» фотографиях видно, что на постаментах памятников генералам Ватутину и Зыгину неизвестные нарисовали черноё краской номер так называемого закона «о декоммунизации».