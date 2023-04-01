Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов
Шойгу заявил о кратном росте выпуска высокоточных боеприпасов для российских военных
Москва, 1 апреля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов, что позволяет выполнять задачи специальной военной операции в соответствии с планом. Об этом 1 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе объединённой группировки российских войск (сил) по вопросам обеспечения боеприпасами.
«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал Шойгу.
По его словам, речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения.
Он добавил, что определены наиболее востребованные типы боеприпасов и принимаются меры по наращиванию их производства и поставок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами. Министру доложили о текущей обстановке. В совещании участвовали командующие объединённой группировкой российских войск (сил) и заместители главы Минобороны.