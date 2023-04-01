Киев, 1 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Об этом сообщает украинское издание «Вести. ua».

Цитата из видео Полиция в Киево-Печерской лавре

«Мне дали домашний арест», — приводит издание слова Павла.

Ранее в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви сообщили, что владыку вызвали на допрос, после этого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Как передавало ИА REGNUM, по словам митрополита Павла, его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». В доме Павла начались обыски.

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1 апреля Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций против жителей лавры и верующих Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва заявил, что происходящее в Киево-Печерской лавре является гонением на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей.