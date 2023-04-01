Глава канонической УПЦ митрополит Онуфрий проводит службу в Киево-Печерской лавре

Киев, , 11:00 — REGNUM Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий проводит божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Об этом 1 апреля сообщили в УПЦ.

Митрополит Онуфрий © Сергей Пятаков/РИА Новости

«Лавра сейчас. Божественную литургию в обители возглавляет Блаженнейший митрополит Онуфрий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

На видео, размещенном в посте, видно множество верующих, пришедших на службу.

Ранее наместник монастыря митрополит Павел сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили ему уведомление об открытии уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом не допустить кровопролития в Киево-Печерской лавре, а также отнестись с уважением к покоящимся в пещерах монастыря мощам обратился к киевским властям один из создателей раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) глава неканонического «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко).

Ранее киевские власти потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины. Верующие ночуют на территории лавры из-за опасений её захвата. Киево-Печерскую лавру стали осаждать агрессивно-настроенные активисты, среди которых есть сатанисты.