* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 10:54 — REGNUM Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвал «хайпом» внесение его в реестр иноагентов. Об этом 1 апреля он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Популярность-2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого «хайпа» не заказывал», — написал Покровский.

Он напомнил, что дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в его отношении было прекращено. При этом он не уточнил, что его прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Министерство юстиции РФ внесло Покровского в реестр иноагентов. По данным ведомства, певец выступал в поддержку Киева, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств для Украины.