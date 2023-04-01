Москва, , 10:46 — REGNUM Совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами провёл министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки войск. Об этом сообщили 1 апреля журналистам в оборонном ведомстве.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Министру доложили о текущей обстановке. В совещании участвовали командующие группировкой и заместители главы Минобороны.

«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что принимаются меры по наращиванию поставок наиболее востребованных боеприпасов. Выросло количество продукции для обеспечения войск, в том числе высокоточных средств поражения.

Это позволяет выполнять задачи специальной военной операции в соответствии с планом, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в несколько раз увеличит производство наиболее востребованных вооружений. Заводские мощности оборонных предприятий задействованы по максимуму, ускоренными темпами реализуются инвестпроекты, расширяется ремонтная база, пояснил он.