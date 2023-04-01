В Белоруссии испытали РСЗО «Шквал» с применением беспилотников
Минск, 1 апреля 2023, 10:42 — REGNUM В Белоруссии прошли испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Шквал», сообщили 1 апреля в Госкомвоенпроме республики.
Отмечается, что испытания прошли на полигоне «Осиповичский», военные для разведки целей РСЗО применили беспилотник.
«Особенностью испытательных мероприятий стало комплексное использование РСЗО с беспилотными летательными аппаратами, задачей которых была разведка и передача координат целей», — сообщили в ведомстве.
РСЗО «Шквал» впервые была показана на международном форуме «Армия-2020», это белорусский аналог российской системы «Град».
Как сообщалось ранее, 31 марта в послании народу и парламенту Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, применение ядерного оружия в Белоруссии будет осуществляться в соответствии с законом и управлять этим будут власти республики.
При этом белорусский лидер считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие.