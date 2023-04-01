Минск, 1 апреля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В Белоруссии прошли испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Шквал», сообщили 1 апреля в Госкомвоенпроме республики.

Кадр из видео Испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Шквал»

Отмечается, что испытания прошли на полигоне «Осиповичский», военные для разведки целей РСЗО применили беспилотник.

«Особенностью испытательных мероприятий стало комплексное использование РСЗО с беспилотными летательными аппаратами, задачей которых была разведка и передача координат целей», — сообщили в ведомстве.

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РСЗО «Шквал» впервые была показана на международном форуме «Армия-2020», это белорусский аналог российской системы «Град».

Как сообщалось ранее, 31 марта в послании народу и парламенту Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, применение ядерного оружия в Белоруссии будет осуществляться в соответствии с законом и управлять этим будут власти республики.

При этом белорусский лидер считает, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие.