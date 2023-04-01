Берлин, 1 апреля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Берлин наладил информационное сотрудничество с Копенгагеном и Стокгольмом по расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 1 апреля сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и «Северный поток»

После инцидента на «Северных потоках» была сформирована единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ. Впоследствии первые две страны покинули команду из-за опасений по поводу утечки информации.

«Сейчас сотрудничество с ними улучшилось», — цитирует издание слова своего источника.

Как отмечает газета, со стороны ФРГ над делом работает «двузначное число следователей».

Между тем представитель Христианско-демократического союза Кристоф де Фрис выразил недовольство в связи с тем, что власти ФРГ мало информирует общественность о ходе расследования. Он считает, что каждый, кто читает газеты, знает больше, чем депутаты бундестага (парламента). По его мнению, недостаточная степень прозрачности порождает спекуляции.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» «соскочить с крючка». Он уточнил, что Россия будет этим заниматься дотошно, данная тема далеко не закрыта.

Как передавало ИА REGNUM, операция минобороны Дании по подъему обнаруженного у «Северного потока» объекта завершена, им оказался морской дымовой буй. Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о проведении международного расследования теракта на газопроводах. Представители стран, воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции, объяснили свою позицию «предвзятостью» России, а также тем, что проведение расследований Данией, Германией и Швецией делает якобы излишней еще одну проверку.