Киев, 1 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций против жителей лавры и верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 1 апреля сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Отмечается, что 31 марта 2023 года Киево-Печерская лавра направила в суд заявление о разжигании религиозной розни со стороны организаторов провокаций против насельников лавры и верующих Украинской православной церкви. По словам адвоката лавры священника Никиты Чекмана, в социальных сетях публикуются слова активистов с радикальными взглядами, которые можно трактовать как призывы к организации массовых беспорядков, а также созданию провокаций для дискредитации священнослужителей Украинской православной церкви.

Как передавало ИА REGNUM, наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлены обвинения. По словам митрополита, ему «в двух словах» пояснили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». В доме Павла начались обыски.

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва заявил, что происходящее в Киево-Печерской лавре является гонением на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевских властей.