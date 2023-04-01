Мельбурн, Австралия, , 10:21 — REGNUM Квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1» выиграл нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Об этом 1 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен © JOSE MENDEZ/ЕРА/ТАСС

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту и 16,732 секунды. Он впервые в карьере завоевал поул на австралийском этапе.

Второе и третье места заняли гонщики «Мерседеса» британцы Джордж Рассел, отставший от Ферстаппена на 0,236 секунды, и Льюис Хэмилтон (+0,372).

Выигравший предыдущую гонку в Саудовской Аравии Серхио Перес из «Ред Булл» занял последнее, 20-е место. Он вылетел в гравийную ловушку, из-за чего досрочно завершил участие в квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам Гран-при Саудовской Аравии разгорелся скандал. Международная автомобильная федерация (FIA) лишила пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо третьего места, наказав его, но потом пересмотрела результаты и вернула его на подиум.