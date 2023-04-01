Москва, 1 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. С 1 апреля в России на 3,3% повысили социальные пенсии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в постановлении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по словам председателя Государственной думы России Вячеслава Володина («Единая Россия»), изменения коснутся около четырёх млн пенсионеров. Так, граждане России, имеющие инвалидность или потерявшие кормильца, станут получать больше выплат. Пособие в том числе начисляется жителям страны, срок стажа которых не позволил оформить страховую пенсию.

Также правительство России направит на бесплатное переобучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» свыше 2,5 млрд рублей. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, средства пойдут на предоставление грантов организациям, готовящим кадры, необходимые для рынка труда.