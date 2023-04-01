Новосибирские власти назвали предварительную причину ДТП с автобусом

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся на трассе Новосибирск — Ордынское из-за выезда на встречную полосу и столкновения с внедорожником, такова предварительная версия ДТП. Об этом сообщает 1 апреля правительство Новосибирской области в Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее стало известно о ДТП на ордынской трассе с участием рейсового автобуса, в котором погиб один человек и ещё восемь получили травмы.

Отмечается, что водитель автобуса 1981 года рождения выехал на встречную полосу в зоне разрешённого обгона. В результате автобус столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Шевроле Нива».

«Автобус съехал в правый кювет и перевернулся на бок. Мужчина 1983 года рождения, управлявший «Нивой», погиб», — говорится в сообщении.

Пассажир «Нивы», 12-летний ребёнок, получил ушибы и сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Все пострадавшие были доставлены в Ордынскую ЦРБ. По результатам осмотра двое взрослых и один ребёнок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В минтрансе региона уточнили, что ДТП произошло около 11:00 по местному времени на 87-м километре автодороги К-17р. Автобус «Хайгер» следовал по маршруту №587 Новосибирск — Чистоозёрное, он вёз 47 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, вылетевший с ордынской трассы автобус упал в лужу, некоторые пассажиры вымокли.