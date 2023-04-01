Санду и Зеленский обсудили «укрепление энергетической безопасности»

Молдавия, , 10:16 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, а также модернизацию инфраструктуры. Об этом Санду написала на своей странице в социальной сети после поездки на Украину.

Майя Санду Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, в Киеве в ходе встречи с Зеленским она выразила солидарность с «народом Украины». На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества Молдавии и киевского режима по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, а также укрепления энергетической безопасности, написала Санду. Она уточнила, что стороны договорились «координировать усилия» в процессе достижения начала переговоров о присоединении к Евросоюзу.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Молдавия не демонстрирует встречной готовности к диалогу с Москвой. Президент Майя Санду, обращаясь к парламенту 17 марта, заявляла об «агентах Кремля» и стремлении России «принести войну в Молдову». По словам российского дипломата, Санду дошла до прямой клеветы.