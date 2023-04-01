Москва, , 10:06 — REGNUM Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, которые были призваны на военную службу и принимают участие в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба этого кредитного учреждения.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что для клиентов, которые получают зачисления на карту Сбера, на время их участия в спецоперации, с 31 марта отменена комиссия на все виды переводов в рублях — по карте, телефону и счёту. Уточняется, что денежные средства без комиссии можно перевести не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах России, а также через СБП в пределах установленных лимитов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ближайшее время заработает специальный Государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших участников СВО. Его главной задачей будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов.

По итогам 2022 года Сбер сумел показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц — в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и составило 106,7 млн.