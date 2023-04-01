Киев, 1 апреля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в лавре», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА REGNUM, наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлены обвинения. По словам Митрополита, ему «в двух словах» пояснили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».