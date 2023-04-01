РИА Новости: члены НАТО положительно оценивают подход Столтенберга к конфликту на Украине

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО могут продлить, так как ключевые члены этого альянса положительно оценивают его подход к конфликту на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров по данному вопросу.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея», — приводит агентство слова источника, который говорил о продлении полномочий Столтенберга.

Отмечается, что многие ключевые члены НАТО положительно оценивают, насколько решительно и эффективно Столтенберг реагирует со стороны НАТО на СВО России.

Уточняется, что ключевые игроки НАТО не хотели бы видеть смену руководства до окончания конфликта на территории Украины, к тому же у Столтенберга есть незаконченные проекты, такие как завершение процесса вступления Швеции в НАТО.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но в марте того же года главы государств альянса во время саммита решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, по информации британского таблоида Sun, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре может возглавить НАТО. При этом полномочия фон дер Ляйен истекают только в 2024 году, но представители некоторых государств предложили ей возглавить НАТО после ухода Столтенберга. Генсек альянса не выбирается, а назначается на основе согласия 30 стран-участниц.