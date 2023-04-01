Брюссель, 1 апреля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Власти пяти европейских стран призвали Еврокомиссию оказать им помощь в связи с образовавшимся на их территории излишком зерна с Украины. Об этом пишет Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Соответствующее обращение подписали премьер-министры Болгарии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии. Они призвали Еврокомиссию изучить возможность покупки скопившегося зерна у стран — членов Евросоюза на гуманитарные нужды.

В своём письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен политики также призвали к финансовой поддержке со стороны ЕС для ускорения развития транспортной инфраструктуры для вывоза зерна.

Отмечается, что в странах, которые граничат с Украиной, фиксируется перенасыщение зерном и другими продуктами, это негативно сказывается на ценах местных производителей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, западные страны вместо помощи нуждающимся странам пополняют свои долгосрочные запасы продовольствия, тогда как всю вину за кризисы пытаются свалить на Россию. Он уточнил, что прирост общего объёма грузов составил 23%. Отгрузки в развитые экономики выросли с 78 до 85%. Вместе с тем поставки в наименее развитые страны упали с 4,2 до 1,34%.